Николас Кейдж в Казахстане (новые фотожабы)

Присоединитесь к общему веселью!
Под катом 16 коллажей. Все фотожабы сделаны мной.
Постер фильма "Сумерки" / Twilight
1. Информационный повод
Что собственно случилось, и почему неделю ухохатываются пользователи сети? На прошлой неделе в Астане проходил фестиваль кино «Евразия». На мероприятие пригласили голливудских звезд: Джона Малковича, Эдриана Броуди и Николаса Кейджа.
Почетных гостей одарили подарками, Броуди и Кейджу достались национальные казахские костюмы – чапаны и меховые шапки.
Хотели, как лучше, получилось угарно. Выражение лица ряженного Николаса Кейджа порвало интернет.
Интернет-пользователи дружно ржут над фотографией, гадая, сколько кумыса накануне выпил актер.
Меньше чем за неделю фото превратилось в мем и породило десятки фотожаб и шуток.
Лично я считаю, что Николасу Кейджу просто было очень жарко. Лето на дворе, жарища, отороченный мехом чапан - верхняя одежда, кафтан, который носят в холодное время года.
Кадр из клипа групппы "Грибы", хит "Между нами тает лед".
Но как бы то ни было, актер, ты Ники, или кто? Ну сыграл бы, что тебе страшно нравится стоять перед камерами жарким казахстанским летом в меховом кафтане и меховой шапке.
Знаменитое селфи звезд церемонии "Оскар" 2014 года.
Хотя, не, все правильно сделал!
Если бы Николас Кейдж улыбался на кинофестивале как Эдриан Броуди - этот мероприятие не взбударажило бы интернет-общественность и не породило чудесные пародии и приколы.
А так, понеслася!!!
Присоединяюсь к многочисленным пользователям сети, помещающим незабвенного Николаса Кейджа во все возможные ситуации.
Кадр из фильма "Пятый элемент" /The Fifth Element
Николас Кейдж предъявляет свой мультипаспорт, чтобы поскорей улететь из Казахстана, пока юрту и отару не подарили.
Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого" /Fifty Shades of Grey
Николас напрягается, перед этими двумя свой халатик распахивать страшно.
Кадр из фильма-пародии на "300 спартанцев"
Бравый Николас в рядах таких же напряженных мужиков.
Кадр из фильма-пародии на "300 спартанцев"
Спартанцы заценили модный утепленный халат Николаса и голосуют за товарооборот с Казахстаном.
Кадр из фильма "Время первых" (Россия)
- Костя, а ты чо без шапки в космос собрался?
Кадр из фильма "Интерстеллар" / Interstellar
- Метью, ну хоть ты шапку в космос наденешь?
Кадр из фильма "Левиафан" (Россия)
Николас и Николай распивали дома чай. /Николай - персонаж С.Серебрякова/
Кадр из фильма "Жених на двоих" / Jour J
- Кумыс здесь наливают?
Кадр из фильма "Матрица" / The Matrix
- Можно я с вами! Мне б только халат снять!
Кадр из фильма "Хоббит: Пустошь Смауга" / The Hobbit: The Desolation of Smaug
- Тикаем хлопцы!
Кадр из сериала "Ходячие мертвецы" / The Walking Dead
- Хана, вам, мертвяки, с нами Кейдж в волшебном халате!
Кадр из фильма "Елки" (Россия)
Какая там Вера Брежнева! Вот Кейдж на заднем сидении такси - профит!
Кадр из фильма "Елки" (Россия)
Фильм российский, сюжет индийский: да они ж братья - близнецы!!!!
Кадр из фильма "Спасатели Малибу" / Baywatch
- А чо вы ржете?! У меня под чапаном костюм, под костюмом кофта, под кофтой жилетка, под жилеткой рубашка, под рубашкой майка, под майкой КУПАЛЬНИК!!!
________________________________________
Предыдущий славный пост с пародиями здесь: КЛИК
Источники оригинальных фото:
news.rambler.ru
gamebomb.ru
www.kinopoisk.ru
Featured Posts from This Journal
-
Сморщенные атакуют Павла Астахова (фотожабы)
Накинулись все на красавца мужика Павла Астахова, а у него же профдеформация! Смотрит ежедневно на ангельские розовые личики малышей и кажутся ему…
-
Сигареты и спички - отличные игрушки для детей!
В моем детстве не было супермаркетов с игрушками и компьютеров. Зато у маленькой девочки с большой фантазией было много крошечных миров, умещавшихся…
-
Я + ЖЖ
А давайте поделимся историями о том, как каждый пришел в ЖЖ? Вспомнила сегодня, какой была наивной, придя сюда, френдилась напропалую! (Из вежливости…
-
Голос. Кошки
Новый сезон шоу "Голос" обещает быть самым интересным за всю историю проекта. Ведь следующими участниками будут не люди и даже не их дети, а КОШКИ!…
-
Если бы кошка Софи снималась в сериалах
Моя кошка Софи снова хочет быть звездой. На это раз звездой сериалов. И поскольку продюсеры еще копят деньги, а сценаристы только сочиняют достойные…
-
Софи - кинозвезда
Что было бы если бы моя кошечка Софи снималась в кино? Такая артистичная черепаховая мурка конечно бы украсила собой любой фильм. Не верите?…
Comments
Все смешные, но мемом стала одна.
Edited at 2017-07-30 11:28 am (UTC)
Популярным становится то, что всем понятно и однозначно трактуется.
Ок, присоединяюсь:
Еще очень понравилась фотожаба Кейдж на рынке!
Edited at 2017-07-30 07:24 pm (UTC)
Как бы не кривили лица дутые звезды они народ не вдохновят на флешмобы такого масштаба.
Клево!
Лицо у Кейджа бесценно, конечно :)) Как перед расстрелом!
Это лучшая реклама кинофестиваля в Казахстане, которую можно было придумать.
Это очень смешно! А фотожабы с Николасом Кейджем одни из лучших)))
Из тырнетов тащуть вот от этой фотожабы:
Наверное я нифига не понимаю в этих жабах, мне как то не смешно. Актер классный и эти смешки мне кажутся неуместными. На кой ему в подарок нац.костюм ? Потому у него такой серьезный вид,, подарок ему не к душе .
Интересно, он в курсе как над ним ржут.
Кейдж в курсе, западная пресса тоже веселилась еще и критиковала за поездку в Казахстан.
Его популярность растёт)))