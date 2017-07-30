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Николас Кейдж в Казахстане (новые фотожабы)

  • Jul. 30th, 2017 at 2:11 PM

nasolini
Эти пародии на Николаса Кейджа (Nicolas Cage) вы еще не видели. Ураган веселья захвативший сеть, увлек и меня. Увидев офигевшее выражение лица голливудской звезды, которую гостеприимные казахи нарядили в национальный костюм, не осталась равнодушной.

Присоединитесь к общему веселью!

Под катом 16 коллажей. Все фотожабы сделаны мной.

Постер фильма "Сумерки" / Twilight

1. Информационный повод
Что собственно случилось, и почему неделю ухохатываются пользователи сети? На прошлой неделе в Астане проходил фестиваль кино «Евразия». На мероприятие пригласили голливудских звезд: Джона Малковича, Эдриана Броуди и Николаса Кейджа.

Почетных гостей одарили подарками, Броуди и Кейджу достались национальные казахские костюмы – чапаны и меховые шапки.


Хотели, как лучше, получилось угарно. Выражение лица ряженного Николаса Кейджа порвало интернет.


Интернет-пользователи дружно ржут над фотографией, гадая, сколько кумыса накануне выпил актер.

Меньше чем за неделю фото превратилось в мем и породило десятки фотожаб и шуток.

Лично я считаю, что Николасу Кейджу просто было очень жарко. Лето на дворе, жарища, отороченный мехом чапан - верхняя одежда, кафтан, который носят в холодное время года.
Кейдж.jpg
Кадр из клипа групппы "Грибы", хит "Между нами тает лед".

Но как бы то ни было, актер, ты Ники, или кто? Ну сыграл бы, что тебе страшно нравится стоять перед камерами жарким казахстанским летом в меховом кафтане и меховой шапке.

Знаменитое селфи звезд церемонии "Оскар" 2014 года.

Хотя, не, все правильно сделал!

Если бы Николас Кейдж улыбался на кинофестивале как Эдриан Броуди - этот мероприятие не взбударажило бы интернет-общественность и не породило чудесные пародии и приколы.

А так, понеслася!!!

Присоединяюсь к многочисленным пользователям сети, помещающим незабвенного Николаса Кейджа во все возможные ситуации.

Кадр из фильма "Пятый элемент" /The Fifth Element
Николас Кейдж предъявляет свой мультипаспорт, чтобы поскорей улететь из Казахстана, пока юрту и отару не подарили.


Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого" /Fifty Shades of Grey
Николас напрягается, перед этими двумя свой халатик распахивать страшно.


Кадр из фильма-пародии на "300 спартанцев"
Бравый Николас в рядах таких же напряженных мужиков.


Кадр из фильма-пародии на "300 спартанцев"
Спартанцы заценили модный утепленный халат Николаса и голосуют за товарооборот с Казахстаном.


Кадр из фильма "Время первых" (Россия)
- Костя, а ты чо без шапки в космос собрался?


Кадр из фильма "Интерстеллар" / Interstellar
- Метью, ну хоть ты шапку в космос наденешь?
Оскар 2014.jpg

Кадр из фильма "Левиафан" (Россия)
Николас и Николай распивали дома чай.  /Николай - персонаж С.Серебрякова/


Кадр из фильма "Жених на двоих" / Jour J
- Кумыс здесь наливают?


Кадр из фильма "Матрица" / The Matrix
- Можно я с вами! Мне б только халат снять!


Кадр из фильма "Хоббит: Пустошь Смауга" / The Hobbit: The Desolation of Smaug
- Тикаем хлопцы!


Кадр из сериала "Ходячие мертвецы" / The Walking Dead
- Хана, вам, мертвяки, с нами Кейдж в волшебном халате!


Кадр из фильма "Елки" (Россия)
Какая там Вера Брежнева! Вот Кейдж на заднем сидении такси - профит!


Кадр из фильма "Елки" (Россия)
Фильм российский, сюжет индийский: да они ж братья - близнецы!!!!


Кадр из фильма "Спасатели Малибу" / Baywatch
- А чо вы ржете?! У меня под чапаном костюм, под костюмом кофта, под кофтой жилетка, под жилеткой рубашка, под рубашкой майка, под майкой КУПАЛЬНИК!!!

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Предыдущий славный пост с  пародиями здесь: КЛИК

Источники оригинальных фото:
news.rambler.ru
gamebomb.ru
www.kinopoisk.ru

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Comments

( 53 comments — Leave a comment )
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krasnoyarsk_ka
Jul. 30th, 2017 11:21 am (UTC)
а где оригинал фотки?
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nasolini
Jul. 30th, 2017 11:27 am (UTC)
2-3 фотки поста - это и есть оригиналы, опубликованные кем-то в фейсбуке с рассказами про кинофестиваль.

Все смешные, но мемом стала одна.

Edited at 2017-07-30 11:28 am (UTC)
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(no subject) - krasnoyarsk_ka - Jul. 30th, 2017 11:38 am (UTC) - Expand
(no subject) - nasolini - Jul. 30th, 2017 11:41 am (UTC) - Expand
bikinna
Jul. 30th, 2017 11:49 am (UTC)
Не люблю я эти фотожабы.
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nasolini
Jul. 30th, 2017 11:52 am (UTC)
Фотожабы в частности также проверка идентичности "культурного слоя".

Популярным становится то, что всем понятно и однозначно трактуется.
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(no subject) - bikinna - Jul. 30th, 2017 12:00 pm (UTC) - Expand
(no subject) - nasolini - Jul. 30th, 2017 12:04 pm (UTC) - Expand
(no subject) - bikinna - Jul. 30th, 2017 12:06 pm (UTC) - Expand
(no subject) - nasolini - Jul. 30th, 2017 12:10 pm (UTC) - Expand
(no subject) - bikinna - Jul. 30th, 2017 01:18 pm (UTC) - Expand
green_tybloko
Jul. 30th, 2017 12:28 pm (UTC)
Вариант с гномами особенно порадовал :))

Ок, присоединяюсь:
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nasolini
Jul. 30th, 2017 12:30 pm (UTC)
Во такую видела!


Еще очень понравилась фотожаба Кейдж на рынке!


Edited at 2017-07-30 07:24 pm (UTC)
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sweiksolder
Jul. 30th, 2017 12:28 pm (UTC)
оху енный мужик ..все его фильмы класс ..
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nasolini
Jul. 30th, 2017 12:40 pm (UTC)
Офигенный, конечно!
Как бы не кривили лица дутые звезды они народ не вдохновят на флешмобы такого масштаба.
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ultraboy2000
Jul. 30th, 2017 12:31 pm (UTC)
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nasolini
Jul. 30th, 2017 12:33 pm (UTC)
Даааа, я к кадрам "Иронии судьбы" тоже примерялась!
Клево!
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livejournal
Jul. 30th, 2017 12:32 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal северного региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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zwetik
Jul. 30th, 2017 12:47 pm (UTC)
Ходячие мертвецы и Спасатели Малибу вообще ржака)))
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nasolini
Jul. 30th, 2017 01:05 pm (UTC)
Ага, удачные кадры нарыла в интернетах
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(no subject) - zwetik - Jul. 30th, 2017 01:06 pm (UTC) - Expand
vixymixy
Jul. 30th, 2017 01:05 pm (UTC)
Усмеялась :)))
Лицо у Кейджа бесценно, конечно :)) Как перед расстрелом!
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nasolini
Jul. 30th, 2017 01:11 pm (UTC)
Замечательное лицо!

Это лучшая реклама кинофестиваля в Казахстане, которую можно было придумать.
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leslavus
Jul. 30th, 2017 01:24 pm (UTC)

Это очень смешно! А фотожабы с Николасом Кейджем одни из лучших)))

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nasolini
Jul. 30th, 2017 07:25 pm (UTC)
Старалась :))

Из тырнетов тащуть вот от этой фотожабы:
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raduga2601
Jul. 30th, 2017 02:09 pm (UTC)

Наверное я нифига не понимаю в этих жабах, мне как то не смешно. Актер классный и эти смешки мне кажутся неуместными. На кой ему в подарок нац.костюм ? Потому у него такой серьезный вид,, подарок ему не к душе .
Интересно, он в курсе как над ним ржут.

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nasolini
Jul. 30th, 2017 03:21 pm (UTC)
Каждому свое.

Кейдж в курсе, западная пресса тоже веселилась еще и критиковала за поездку в Казахстан.
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(no subject) - raduga2601 - Jul. 30th, 2017 03:39 pm (UTC) - Expand
(no subject) - nasolini - Jul. 30th, 2017 10:45 pm (UTC) - Expand
(no subject) - raduga2601 - Jul. 31st, 2017 12:42 am (UTC) - Expand
(no subject) - nasolini - Jul. 31st, 2017 08:54 am (UTC) - Expand
ismilady
Jul. 30th, 2017 02:27 pm (UTC)
Выражение лица почему то читается, как "Где я", или "кто здесь", когнитивный диссонанс.
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vgannaa
Jul. 30th, 2017 02:27 pm (UTC)
Посмеялась:-) Казахи отожгли:-)
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19_lovely_87
Jul. 30th, 2017 02:50 pm (UTC)
Ахаха)))
Его популярность растёт)))
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lica_alica
Jul. 30th, 2017 02:52 pm (UTC)
Я тут со своей работой все пропускаю) Спасибо, просветила))
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romanetto
Jul. 30th, 2017 02:56 pm (UTC)
Хехе, терпеть его не могу, не смотрю с ним фильмы именно из-за этого выражения лица, как у какой-то печальной овцы. Жабы отличные!
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