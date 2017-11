Николас Кейдж в Казахстане (новые фотожабы)

Nicolas Cage

Эти пародии на Николаса Кейджа () вы еще не видели. Ураган веселья захвативший сеть, увлек и меня. Увидев офигевшее выражение лица голливудской звезды, которую гостеприимные казахи нарядили в национальный костюм, не осталась равнодушной.Присоединитесь к общему веселью!Под катом 16 коллажей. Все фотожабы сделаны мной.Что собственно случилось, и почему неделю ухохатываются пользователи сети? На прошлой неделе в Астане проходил фестиваль кино «Евразия». На мероприятие пригласили голливудских звезд: Джона Малковича, Эдриана Броуди и Николаса Кейджа.Почетных гостей одарили подарками, Броуди и Кейджу достались национальные казахские костюмы – чапаны и меховые шапки.Хотели, как лучше, получилось угарно. Выражение лица ряженного Николаса Кейджа порвало интернет.Интернет-пользователи дружно ржут над фотографией, гадая, сколько кумыса накануне выпил актер.Меньше чем за неделю фото превратилось в мем и породило десятки фотожаб и шуток.Лично я считаю, что Николасу Кейджу просто было очень жарко. Лето на дворе, жарища, отороченный мехом чапан - верхняя одежда, кафтан, который носят в холодное время года.Но как бы то ни было, актер, ты Ники, или кто? Ну сыграл бы, что тебе страшно нравится стоять перед камерами жарким казахстанским летом в меховом кафтане и меховой шапке.Хотя, не, все правильно сделал!Если бы Николас Кейдж улыбался на кинофестивале как Эдриан Броуди - этот мероприятие не взбударажило бы интернет-общественность и не породило чудесные пародии и приколы.А так, понеслася!!!Присоединяюсь к многочисленным пользователям сети, помещающим незабвенного Николаса Кейджа во все возможные ситуации.Николас Кейдж предъявляет свой мультипаспорт, чтобы поскорей улететь из Казахстана, пока юрту и отару не подарили/Fifty Shades of GreyНиколас напрягается, перед этими двумя свой халатик распахивать страшно.Бравый Николас в рядах таких же напряженных мужиков.Спартанцы заценили модный утепленный халат Николаса и голосуют за товарооборот с Казахстаном.(Россия)- Костя, а ты чо без шапки в космос собрался?(Россия)Николас и Николай распивали дома чай. /Николай - персонаж С.Серебрякова/Jour J- Кумыс здесь наливают?- Можно я с вами! Мне б только халат снять!/ The Hobbit: The Desolation of Smaug- Тикаем хлопцы!/ The Walking Dead- Хана, вам, мертвяки, с нами Кейдж в волшебном халате!(Россия)Какая там Вера Брежнева! Вот Кейдж на заднем сидении такси - профит!(Россия)Фильм российский, сюжет индийский: да они ж братья - близнецы!!!!/ Baywatch- А чо вы ржете?! У меня под чапаном костюм, под костюмом кофта, под кофтой жилетка, под жилеткой рубашка, под рубашкой майка, под майкой КУПАЛЬНИК!!!______________________________________________________________________________________Предыдущий славный пост с пародиями здесь: КЛИК