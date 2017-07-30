Николас Кейдж в Казахстане (новые фотожабы)

Сморщенные атакуют Павла Астахова (фотожабы) Накинулись все на красавца мужика Павла Астахова, а у него же профдеформация! Смотрит ежедневно на ангельские розовые личики малышей и кажутся ему…

Сигареты и спички - отличные игрушки для детей! В моем детстве не было супермаркетов с игрушками и компьютеров. Зато у маленькой девочки с большой фантазией было много крошечных миров, умещавшихся…

Я + ЖЖ А давайте поделимся историями о том, как каждый пришел в ЖЖ? Вспомнила сегодня, какой была наивной, придя сюда, френдилась напропалую! (Из вежливости…

Голос. Кошки Новый сезон шоу "Голос" обещает быть самым интересным за всю историю проекта. Ведь следующими участниками будут не люди и даже не их дети, а КОШКИ!…

Если бы кошка Софи снималась в сериалах Моя кошка Софи снова хочет быть звездой. На это раз звездой сериалов. И поскольку продюсеры еще копят деньги, а сценаристы только сочиняют достойные…